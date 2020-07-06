Экзекуция южногородских понтогонов

Хороший понт дороже денег. До недавнего времени, жители одного южного города счастливо жили, блюдя эту вековую местную традицию. Те, для кого пределом мечтаний было проведение лета в местном аналоге Майями-Бич под названием Багульза, где под рассказы о неизбежной победе коммунизма творили такое, что американским хиппи и прочим участникам сексуальной революции впору было брать мастер-класс, уже постарели. Сейчас они находили немало прелестного в тихих семейных вечерах на дачах. Но, свято место пусто не бывает. И новое поколение южногородских понтогонов вовсю старалось перещеголять старшее поколение. Благо, сейчас в их родном городе для кайфа разного уровня были все возможности.

И все бы ничего, но тут, откуда не возьмись появился коварный вирус. Его, на первых порах, никто всерьез не воспринимал. Мало ли где, кто и чем заразился! У нас тут свои планы на год. Именно так рассуждали представители местной золотой молодежи. В их планы, по устоявшейся традиции, входило размещение и покрытие загаром собственных тел на лучших пляжах мира, с фото-отчетом обо всем этом в социальных сетях. Кроме того, понтогоны ждали знойных зарубежных туристок, которым можно было бы показать красоты южного города, включающие номера в отелях с просторными кроватями.

Ну и традиционная скоростная езда по дорогам родного города! Секта «автопонтошей» планировала ударить автопробегом по идеальным дорогам, дабы сделать сезон отпусков еще более запоминающимся. И по этим планам коварный вирус нанес коварный удар! Южногородцы оказались не выездными, к ним в город тоже никто не пребывал. То есть, знойные красавицы, как туристки так и жительницы стран, в которые в качестве туристов собирались махнуть южногородские понтогоны, виднелись только на одном популярном интернет-канале, доступ к которому скрашивал их досуг.

Ездить на большой скорости по городу? Это тоже уже была несбыточная места. Ведь, выход из дома теперь стал строго дозирован. На пару часов в день, по разрешению, путем отправки смс-сообщения. Так что, тут бы в аптеку успеть, да в магазин. Об остальном приходилось забыть. Но, это в теории. А на практике, свою живучесть продемонстрировала неубивная традиция-лозунг южного города. Да, про тот самый хороший понт, что дороже денег. В итоге, южногородские понтогоны стали формировать предложение об игнорировании общих запретов на ништяки жизни.

Ясень пень, появилось и предложение. Да такое! Провести воскресенье в самом элитном местном отеле «Фраер и мот», окунувшись в работающий при нем бассейн! В общем, «леживал я на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»» в новом прочтении. Какой понтогон от такого откажется?! В итоге, ломанулись они туда табунами. И не просто ломанулись! Они решили поведать о своем счастье всему миру, разместив в соцсетях фото сказочного релакса в тот самый период, когда большинство горожан даже в домашний туалет предпочитали ходить в маске, дабы не подвергнуться штрафу со стороны невесть откуда выскочившего полицейского!

В общем, понт был сказочный! Ну и денег в итоге придется выложить немало. Ведь, соцсети читают все. В том числе и те, кому положено бороться с нарушителями карантина. В общем, вытаскивали понтогонов мокрыми, прямо из бассейнов. Никакие звонки нужным людям не помогли. Что также было удивительно для понтогонов, привыкших с помощью телефонов решать любые проблемы. Ну и год! Ну и коварный вирус! Все рушится, крушится, и конца-края этому ужасу не видно!

В общем, притащили понтогонов в отделения полиция, большей частью в одних трусах, кокетливо именуемых шортами. И там, в ожидании своей очереди, стояли они в масках! Такая сразу любовь к соблюдению закона у них появилась, что просто слезы на глаза наворачивались! Но, плакали, смею полагать, большей частью руководители отеля «Фраер и понт». Им придется объяснять, почему все было открыто тут, когда должно быть закрыто везде. И, сдается мне, после всей этой истории, желание откликаться предложением на формируемый понтогонами спрос, у них больше не возникнет. Да, хороший понт дороже денег, но не настолько же!!!