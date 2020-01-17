Экспорт пищевых продуктов будет упрощен

Пищевые продукты азербайджанского производства будут экспортироваться в некоторые страны в упрощенном виде.

Как передает в пятницу Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, в прошлом году Агентство подписало соглашения о сотрудничестве с двумя странами и одной организацией, а также разработаны 15 проектов соглашений с 12 странами. Проекты международных контрактов о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности, ветеринарии, карантина и охраны растений представлены восьми странам для ознакомления.

По словам Тахмазли, подписание таких соглашений позволяет упростить экспорту пищевых продуктов из Азербайджана.

| 2020-01-17T15:04:09+00:00 17 января 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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