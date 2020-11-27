Эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, но отметил, что банк ведет оценки рисков по нескольким странам, включая Россию. «По мере того, как постоянно работаем над улучшением нашего контроля в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, наши аппетиты к рискам должны соответствовать зрелости этого контроля», — сказал он газете.