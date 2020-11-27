Эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Мониторинг за деятельностью Deutsche Bank был установлен, после того как банк в 2017 году заплатил штраф для урегулирования претензий властей США о выводе из России 10 миллиардов долларов, предположительно, связанном с отмыванием денег.
Как утверждается в материале, наблюдатели из правовой фирмы Jenner & Block, назначенные департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре заявили, что усилия Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег недостаточны, чтобы подвергать себя риску и вести дела с клиентами в РФ.