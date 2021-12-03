«До пандемии, по оценке АБР, потребности Африки только в инвестициях в инфраструктуру составляли от $130 млрд до $170 млрд в год, создавая годовой дефицит финансирования от $68 млрд до $108 млрд, — сказал он, выступая на проходящей в Кабо-Верде конференции. — Дефицит финансирования инфраструктуры здравоохранения на континенте оценивался примерно в $26 млрд в год».

«В связи с пандемией, которая выявила острую необходимость в создании качественной инфраструктуры здравоохранения и мощностей по производству фармацевтической продукции, эти потребности в инвестициях еще больше увеличились», — подчеркнул Урама. «По оценке АБР, правительствам африканских стран потребуется около $484 млрд в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии и поддержания процесса восстановления экономики», — подытожил он.

Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике и социальной сфере стран Африки. На континенте полностью вакцинировано лишь около 6% населения. (ТАСС)