Эксперт: План Трампа отнюдь не сорван

Палестинское руководство отказалось от плана мирного соглашения с Израилем, который был предложен администрацией Соединенных Штатов. Об этом сообщил в воскресенье государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Al-Hadath.

«Мы стремились убедить палестинцев заключить мир с Израилем, но палестинское руководство отказалось от плана Вашингтона», — указал Помпео.

Получается, мы стали свидетелями срыва одного из самых амбициозных планов администрации Трампа? Окончательно ли это решение или еще есть шансы на продолжение диалога израильской и палестинской сторон по предложениям Вашингтона? Ведь ряд арабских стран пошли на контакт, на улучшение отношений с Израилем, ознаменовав этим некий прорыв в регионе.

Своим видением этой ситуации поделились с «Зеркалом» иностранные эксперты.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Победа Джо Байдена на выборах в США и, соответственно, ожидаемая смена первых лиц в Вашингтоне заставляет всех ближневосточных акторов скорее определяться со своими приоритетами. То, что американская ближневосточная политика претерпит изменения, ни для кого не секрет. На фоне новостей о возможном назначении Тони Блинкена новым госсекретарем, и, соответственно, неизбежных изменений в приоритетах внешней политики в сторону большей сбалансированности, нынешняя команда хозяина Белого дома предприняла последнюю попытку добиться ощутимых результатов. Визит Майкла Помпео и его активность в регионе тому яркое свидетельство.

В этой связи отказ палестинцев от плана, предложенного командой Трампа, является вполне логичным. Наблюдатели предполагают, что новая администрация, скорее всего, его будет игнорировать и попытается сбалансировать отношения между сторонами конфликта. Для этого как минимум будет возобновлена экономическая помощь Палестинской администрации и подтверждена преемственность политики Барака Обамы о недопущении аннексии палестинских территорий и расширения израильских поселений. Вместе с тем, не следует ожидать от Байдена большой вовлеченности в этот процесс, поскольку он заинтересован в плодотворном сотрудничестве с республиканцами и не будет специально наступать на их больные мозоли.

Главная интрига будет развиваться вокруг ядерной программы Ирана и возможной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Поговаривают, что начало переговоров между турками и саудитами по урегулированию существующих противоречий, во многом простимулировано активностью Помпео, и, якобы имевшими место переговорами между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Во многом именно эти процессы будут определять ситуацию в регионе в ближайшие годы.

Израильский публицист Александр Непомнящий:

— План Трампа, как я его понимаю — это нормализация отношений Израиля с арабскими государствами. «Государственность» для палестинских арабов в этом процессе, на мой взгляд, изначально напоминала известный топор, из которого солдат «варил» кашу.

Конечно, если бы лидеры палестинских арабов хотели «государственности», пусть и в рамках широкой автономии, они бы не стали отвергать Трампа и его план. Но они, на мой взгляд, не заинтересованы в создании своей «государственности» рядом с Израилем, им нужно «вместо».

В своё время арабские государства рассматривали и поддерживали ООП (Организация Освобождения Палестины), как инструмент борьбы с Израилем. Расклад изменился. Теперь, на фоне экспансии Ирана и усиления «Братьев-мусульман», представляющих для них реальную угрозу («БМ» признаны террористической организацией в Саудовской Аравии, Иран хочет Мекку и Медину), борьба с Израилем стала не просто ненужной, а откровенно вредной.

Израиль доказал, что является устойчивой экономикой, а главное, единственной страной, способной наносить болезненные удары по иранским позициям (в среднем раз в неделю), причём иранцы молчат — эффект сдерживания.

Поэтому, арабские страны (лагерь Саудовской Аравии) пошли на формирование военно-экономического союза с еврейским государством, игнорируя претензии лидеров ООП и ХАМАСа (лидеров палестинских арабов). Это союз против «Братьев-мусульман» и режима аятолл в Иране. Своя рубашка ближе к телу. Попутно есть и серьёзные дивиденды в экономике (уже подписано множество крупных торговых соглашений и их число растёт очень быстро).

Таким образом, план Трампа отнюдь не сорван. Напротив — каша варится, а топор… топор не очень-то и нужен.

Если 14 декабря президентом США станет Байден, ситуация, разумеется, изменится. Байден — последовательный лоббист интересов иранского режима. Его команда обещает преференции Ирану и лидерам палестинских арабов. Вместе с тем, эта угроза способна подхлестнуть Саудовскую Аравию к ещё более быстрому и тесному сближению с Израилем (пока она выслала вперёд ОАЭ, Бахрейн и Судан).

Военный союз Израиля и лагеря Саудовской Аравии может серьёзно притормозить усилия команды Байдена по дестабилизации Ближнего Востока.

Что касается Израиля, да, администрация Байдена (если она случится) будет давить на Израиль, вынуждая к уступкам, не совместимым с продолжением существования Израиля (создание террористического государства в Иудее и Самарии, аналогичного нынешней Газе). Есть надежда, что Нетаньяху устоит, как устоял 8 лет при Обаме. Главное, чтобы ему удалось сохранить лидерство, оспариваемое сегодня аффилированными с американской Демпартией силами в Израиле.