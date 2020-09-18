Эксперт: Без нейтралитета силовиков победа оппозиции вряд ли возможна

События вокруг и внутри Беларуси менее интересными не становятся. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая, что ситуация находится в постоянном развитии. И с каждым днем возникают все новые вопросы.

Во-первых, как может повлиять на ситуацию обещание Путина выдать Лукашенко крупный кредит? Кстати, глава Госдепа США Майк Помпео обратился к России с призывом уважать суверенитет Беларуси. Не исключено, что это события взаимосвязанные.

Во-вторых, насколько силен авторитет Светланы Тихановской в протестном движении? Ведь она выступает с весьма громкими заявлениями. Например, пообещала, что если Александр Лукашенко покинет свой пост мирно, он получит гарантии личной безопасности. Кроме того, она сказала, что Беларусь прошла точку невозврата, у Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени. По ее словам, будут продолжены массовые демонстрации. Еженедельные воскресные марши с участием сотен тысяч людей уже стали нормой, и расширяются забастовки на госпредприятиях.

По словам Тихановской, оппозиция намерена продолжать бойкот госаппарата. Она призвала частные компании отказываться от платежей государству и закупок продукции госпредприятий. По ее мнению, белорусский режим — колосс на глиняных ногах.

И, в-третьих, как следует расценивать слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что США направили на финансирование антиправительственных акций в Беларуси около $20 млн?

Прокомментировать эти моменты для # взялись иностранные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— То, как развиваются сейчас события в Беларуси – это слегка модернизированная калька со сценария аншлюса, который Кремль готовил Украине во время президентства Януковича. Из Кремля шел сильный прессинг на тогдашнее руководство Украины, чтобы оно согласилось на вариант евразийской интеграции, отказалось от соглашения об Ассоциации с ЕС. Что Янукович и сделал на саммите в Вильнюсе в конце ноября 2013 года. То есть выполнил условие Кремля. Когда он отказался подписывать ассоциацию с Европейским Союзом в ноябре 2013 года, люди массово вышли на «Евромайдан». Россия действовала кнутом и пряником. В пику МВФ Москва пообещала дать 15 миллиардов долларов кредитов и три из них предоставила… Это было 17 декабря 2013 года. Через два с небольшим месяца режим Януковича рухнул. Российский кредит не помог. Да и не мог помочь, потому что большая часть его в течение недели возвратилась в Москву в виде погашения более раннего кредита на закупку газа.

Похоже, что тот же самый вариант сейчас Кремль разыгрывает с Лукашенко. Возьми $1,5 млрд, да и то не все сразу, верни долг за газ, сделай все что тебе скажем, а там видно будет. Фактически, за эти деньги Кремль хочет купить у Лукашенко страну, а она – не его собственность, а граждане Беларуси – не его крепостные. Поэтому, финансовая инъекция из Кремля лишь продлит агонию режима на несколько месяцев.

Протесты продолжатся. И оппозиция будет действовать более жестко. Когда режим не хочет слышать народ, это неизбежно приводит к радикализации протестов. Так было у нас. Эта тенденция уже имеет место, забастовки на госпредприятиях – это уже новое качество протестов, нежели когда просто люди выходят на улицы. Призыв приостановить налоговые платежи в условиях, когда этими налогами граждане фактически оплачивают насилие над собой со стороны репрессивной машины госаппарата, можно рассматривать как следующий этап радикализации протестного движения. И если режим снова пойдет на массовые репрессии, пытки и убийства, то дальше появятся и “коктейли Молотова” на улицах Минска.

Очевидно, в Москве это вполне прогнозируют, поэтому и решили дать новый импульс традиционной версии Кремля о зарубежном вмешательстве в дела Беларуси, финансировании протестов из-за рубежа, прежде всего из США, конечно. Отсюда и заявление Нарышкина о $20 млн. Что-то поскупились… В случае с Майданом из Москвы говорили о миллиардных суммах американского финансирования из разных источников, начиная с Госдепа, диаспоры и заканчивая Соросом. Конечно, это чушь, но чем больше ложь, тем легче в нее верят.

Предполагаю, что США не просто только вербально будут предупреждать Россию уважать суверенитет Беларуси. То, что за кадром публичных заявлений – это перспектива нового пакета санкций в отношении России, если Кремль отважится или будет поощрять силовые действия. Да и инцидент с Навальным не исчерпан…

Алекс Григорьевс, латвийский эксперт, независимый журналист:

— Рассматривая события в Беларуси, нельзя забывать о больших исторических процессах, в рамках которых эти события происходят. Это процесс распада Российской империи и попытки нынешнего российского руководства распад замедлить, приостановить или даже обратить вспять. Эти попытки в исторической перспективе обречены на провал, но в сиюминутной ситуации они могут увенчаться временным иллюзорным успехом. Беларусь нужна Путину, желательно без Лукашенко, который годами играл в игры со стремлением России к восстановлению имперского величия. Но сегодня Лукашенко по-прежнему контролирует Беларусь, и полтора миллиарда — это цена, которую Путин готов дать ему за продолжение игр в российский реванш, какими бы словами это не прикрывалось.

Сергей Нарышкин врет, и его ложь служит прикрытием российским капиталовложениям в подчинение Беларуси.

Пока не видно, чтобы в среде белорусских силовиков происходил раскол, и они массово переходили на сторону оппозиции, а без такого раскола или, хотя бы, нейтралитета силовиков, победа оппозиции вряд ли возможна. А вот рост влияния путинской России на все происходящее в Беларуси – возможен и, даже, вероятен.

К сожалению, США и ЕС не так активны, как утверждают Лукашенко и Нарышкин. Между тем, подчинение Беларуси России приведет к дестабилизации в этой части Европы и поставит под угрозу и Украину, и Балтию, и Польшу.

На данный момент единственный не прогнозируемый игрок на поле — это белорусский народ. Продолжение массовых протестов может привести к расколу элит, падению режима и избранию необязательно пророссийских лидеров. Но это надежда, а не уверенность.