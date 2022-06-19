США подкупили оппозиционных депутатов в парламенте Пакистана, заявил бывший премьер-министр страны Имран Хан, передает Daily Mail. По его словам, Вашингтон заплатил политикам «миллион долларов», чтобы добиться вынесения ему вотума недоверия, тем самым отстранив от власти.

С точки зрения Хана, США пошли на этот шаг из-за его встречи с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля — в день начала российской военной операции на Украине. Как отметил политик, он ничего не знал о планах Москвы, а сама поездка была необходима в национальных интересах государства.

«Я понятия не имел, что Путин собирается отправить свои войска. Мы узнали об этом, когда уже были там. Мы пытались наладить отношения с Россией, ни один глава пакистанского государства не был там годами. Должны ли мы были уйти, отказаться от поездки и вернуться домой? Я мог бы заработать несколько очков за это. Но наши отношения с Россией, и без того застывшие, закончились бы. В конце концов, мы подумали о нашей собственной стране и о том, что нам нужно для наших уязвимых граждан», — пояснил Хан.

При этом экс-премьер отдельно подчеркнул, что несмотря на свое отстранение от власти у него достаточно поддержки среди народа Пакистана, поэтому он рассчитывает вернуть себе пост главы правительства.

«Это сработает, я не сомневаюсь. Ни одна другая партия никогда не имела такого уровня общественной поддержки. Истеблишмент не сможет это остановить», — заключил Хан.