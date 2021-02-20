Экс-премьер Армении развеял мифы властей об экономическом развитии: «Страна разваливается»

Экс-премьер Армении Грант Багратян, выступая на митинге оппозиции в центре Еревана, развеял мифы властей об экономическом развитии, передают армянские СМИ.

По его словам, за последние три года экономика Армении вместо развития претерпела спад, в частности, в 2018 году ВВП Армении вырос на 5,2%, в 2019 году – на 7,2%, аа в 2020 году – снизился на 7,5%.

“Это не может быть результатом пандемии, поскольку в других странах в тот же период если и был спад, то значительно меньше, в частности, в Азербайджане в 2020 году экономика упала на 4,3%, в Грузии – на 5%, в России – на 3%, при том, что в Турции и Иране экономика выросла, а в США снизилась на 3,5%”, — сказал Багратян.

При этом он отметил, что по 72 основным производственным направлениям в Армении зафиксирован спад, а за три года суммарный рост в 35% обеспечила только горнорудная промышленность — добыча металлических руд достигла 45 млн. тонн, при том, что в самые тяжелые годы не дозволялось добывать больше 8 млн. тонн.

“Молибден, которого нам должно было хватить на 300 лет, будет использован всего за 30 лет”, — предостерег Багратян.

Он отметил, что рост за последние годы зафиксирован только в игровом бизнесе: в 2018 – на 37%, в 2019 году — на 23%, в 2020 году цифры немного снизились.

Кроме того, он указал на недочеты по линии собираемости налогов. “Бюджет в 2020 году был закрыт с налоговыми поступлениями в 1 трлн. 385 млрд. драмов, при запланированном показателе в 1 трлн. 602 млрд. драмов. И после этого власти заявляют о перевыполнении бюджета? Каким образом?”, — задается вопросом Багратян.

Он также отметил, что в 2017 году налоговые поступления составляли 1 трлн. 158 млрд. драмов или $2,41 млрд., а сейчас $2,6 млрд. и это — результат инфляции.

«У него (Пашиняна – ред.) нет бюджета настолько, что приходится выпускать евробонды, чтобы выплачивать зарплаты, а не вкладывать в капитальное строительство”, — сказал Багратян.

“Мы не должны терпеть этого, страна разваливается и необходимо предпринимать оперативные меры для ее спасения”, — сказал Багратян.