Экс-постпред США при ООН назвала Байдена самым «удобным кандидатом» для Ирана и Китая

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли обвинила соперника действующего президента Дональда Трампа на предстоящих выборах Джозефа Байдена в симпатиях к социализму и назвала его наиболее удобным кандидатом для таких стран, как Иран и Китай. Об этом она заявила, выступая в понедельник вечером на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

«Байден — хороший [кандидат] для Ирана и ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Он — замечательный [кандидат] для коммунистического Китая, и он — просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чем не участвовала и отреклась от своих ценностей», — утверждает Хейли.

«В прошлый раз боссом Джо [Байдена] был [экс-президент Барак] Обама, в этот раз это [спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, [сенатор от штата Вермонт Берни] Сандерс и «четверка» (четверо представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли — прим. ТАСС). Их видение будущего Америки — это социализм, а мы знаем, что социализм провалился везде», — убеждена экс-постпред США при ООН. «Джо Байден и социалистические левые станут катастрофой для нашей экономики», — считает она.(ТАСС)