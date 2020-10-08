Экс-госсекретарь США заявил о схожей с Первой мировой ситуации в мире

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США и КНР стоит разделить пределы геополитического противостояния. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон и Пекин должны установить «правила игры» и придерживаться их. В противном случае мир окажется в положении, схожем с ситуацией перед началом Первой мировой войны.

Киссинджер уверен, что между Китаем и США идет «холодная война» и выразил беспокойство по этому поводу.

Он посоветовал США перестроиться на новое мышление и понять, что мир слишком сложен для удерживания «гегемонии» в экономике и стратегической сфере одним государством.

| 2020-10-08T19:56:45+04:00 8 октября 2020, 21:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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