Экс-госсекретарь США заявил о схожей с Первой мировой ситуации в мире

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США и КНР стоит разделить пределы геополитического противостояния. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон и Пекин должны установить «правила игры» и придерживаться их. В противном случае мир окажется в положении, схожем с ситуацией перед началом Первой мировой войны.

Киссинджер уверен, что между Китаем и США идет «холодная война» и выразил беспокойство по этому поводу.

Он посоветовал США перестроиться на новое мышление и понять, что мир слишком сложен для удерживания «гегемонии» в экономике и стратегической сфере одним государством.