Албания стала первой страной в мире, где должность министра занял искусственный интеллект. Об этом сообщает Politico. Как пишет издание, премьер-министр Эди Рама в ходе собрания Социалистической партии в Тиране объявил о перестановках в правительстве и представил нового «члена кабинета» — Диэллу (в переводе с албанского «солнечный свет»), созданную на основе технологии искусственного интеллекта.

По словам Рамы, Диэлла будет отвечать за сферу государственных закупок, чтобы исключить коррупционные риски. Премьер подчеркнул, что процесс внедрения ИИ в работу будет поэтапным, а конечная цель эксперимента — сделать Албанию страной, где все тендеры будут «на сто процентов неподкупными, а государственные средства, проходящие через них, абсолютно прозрачными». «Это не научная фантастика, а миссия Диэллы», — пояснил глава правительства.

Диэлла уже знакома албанским гражданам: она управляет цифровой платформой e-Albania, которая обеспечивает доступ к большинству государственных услуг в онлайн-формате.

Как отмечает Politico, борьба с коррупцией в сфере госзакупок давно является ключевой проблемой Албании. Этот вопрос регулярно поднимается и в ежегодных отчетах Европейского Союза о верховенстве права. (moscowtimes.ru)