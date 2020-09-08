Экс-адвокат Трампа допустил, что тот может начать войну ради переизбрания

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн допустил, что тот может начать войну, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
По его словам, действующий глава государства сделает все что угодно для победы на президентских выборах. Так, Трамп может прибегнуть к махинациям с бюллетенями для голосования, считает юрист.
«Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности», — заявил Коэн.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.(Газета.Ru)