Экономический совет будет играть серьезную роль в долгосрочной перспективе — Эльмира Годжаева

Из-за сложившихся новых экономических реалий глава государства подписал Указ «О создании новых рамок управления экономической политикой и экономическими реформами в стране и отмене Указа №3 от 15 июля 2016 года «О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики».

Таким образом, указом главы государства ликвидирована структура, созданная четыре года назад на волне мировой экономической нестабильности, а также по итогам двух девальваций национальной валюты и высокой волатильности курса маната в результате внутренних и внешних факторов.

Новые экономические вызовы, связанные с пандемией коронавируса, заставляют правительства стран пересмотреть подходы управления экономикой. В этой связи руководство Азербайджана предпринимает серьезные шаги, направленные в русло дальнейшей эффективной работы институциональных механизмов, сказала # доктор экономических наук, преподаватель UNEC Эльмира Годжаева.

Совет финансовой стабильности, созданный в самый разгар глобальной экономической турбулентности, решал задачи того времени, направленные на достижение финансовой стабильности на фоне резкого снижения нефтяных индексов и целей перехода экономики в русло диверсификации от углеводородной зависимости. Ключевая задача этой структуры пролегала в плоскости укрепления финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности путем реализации комплексной политики, эффективной правоприменительной практики и регулирования.

Все эти годы структура справлялась с поставленными перед ней целями, однако новый глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал очередным мощным испытанием на прочность для экономик стран мира, ставя новые задачи перед регулирующими институтами. Мировая турбулентность и угроза распространения вируса обнажают уязвимые места экономики, а потому наряду с краткосрочными мерами необходимо особое внимание уделять повышению устойчивости экономики в средне- и долгосрочной перспективе.

«Подписание указа Президентом Азербайджанской республики о создании Экономического совета имеет большое значение для национальной экономики, — считает Годжаева. – Здесь надо указать серьезную роль этого указа для социально-экономического развития в постпандемический период, а также последующих изменений в монетарной и фискальной политике, превентивных мер, направленных в плоскость долгосрочных перспектив в социальной и экономической политике государства. Здесь надо отметить, что определенные меры, уже принятые в этом направлении, учитывают реалии глобализирующего мира, что в целом будет иметь воздействие на макроэкономическую политику страны».

В то же время макроэкономическая политика имеет определенные функции, пояснила экономист: «В первую очередь, это важнейшая составляющая в плоскости конкурентоспособности нашей экономики. Потому последующие меры, которые принимаются в монетарной и фискальной политике, имеют воздействие на макроэкономическую стабильность, уходящую также в плоскость поддержания национальной валюты».

Накануне под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание Экономического совета Азербайджана, в работе которого приняли участие как помощники главы государства, так и министры экономического блока, включая председателя Центрального банка и исполнительного директора Государственного нефтяного фонда.

Глава правительства обозначил полномочия новой структуры, заявив, что она имеет все организационные, экономические и финансовые возможности для выполнения поставленных перед ним задач, в частности разработки программы основ экономической политики в новых условиях и привлечения местного и иностранного капитала. При этом совету поручено регулировать все секторы экономики, включая фискальный, денежно-кредитный и финансово-банковский, реальный сектор, продвижение частных инвестиций, регулирование государственных предприятий, сферы социальной защиты.