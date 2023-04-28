28 апреля в первой половине дня по приглашению государственных представителей Азербайджана состоялась очередная встреча с группой участников экологической акции, организованной на дороге Лачин-Ханкенди и продолжающейся 138-й день.

Как сообщает АПА, во встрече, состоявшейся в административном здании специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, приняли участие 10 экоактивистов — участников акции.

На встрече специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что 23 апреля сложилась новая ситуация в связи с созданием подразделениями Государственной пограничной службы контрольно-пропускного пункта на суверенной территории Азербайджана, на границе с Арменией, на въезде дороги Лачин-Ханкенди. По этой причине участникам было предложено остановить акцию.

Экоактивисты отметили, что очень рады созданием нашими пограничниками в начале дороги Лачин-Ханкенди механизма пограничного контроля, тем самым обеспечены прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге.

Тем не менее, экоактивисты отметили, что акция не достигла поставленной цели. Они еще раз подчеркнули, что от командования миротворческого контингента требуется положить конец незаконной эксплуатации наших природных ресурсов на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана и обеспечить возможность проведения мониторинга соответствующими структурами Азербайджана.

Представители экоактивистов в ответ на неоднократные звонки представителей государства заявили о необходимости проведения общих консультаций с участниками акции для рассмотрения вопроса о прекращении акции.

После встречи, состоявшейся в первой половине дня, экоактивисты вернулись на территорию, где проходит гуманитарная акция, для проведения консультаций по обсуждаемым вопросам.

После консультаций и обсуждений было зачитано заявление представителей неправительственных организаций, участников акции, экоактивистов и молодых добровольцев. В заявлении было отмечено, что участники акции, учитывая частичное достижение требований экоактивистов и молодых волонтеров, а также неоднократные обращения представителей государства, приняли решение временно приостановить акцию протеста с 18:00 28 апреля 2023 года.