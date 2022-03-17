В культурном центре города Хырдалан состоялось открытие выставочного проекта «Устойчивая мода: будущее текстиля». Выставка организована при организационной поддержке Исполнительной власти Абшеронского района, муниципалитета Хырдалана, посольства Швеции в Азербайджане и в сотрудничестве с региональным Управлением культуры города Сумгайыт.

Выставка была подготовлена Шведским институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды.

Проект раскрывает аспекты того, как производители и потребители могут минимизировать нежелательное воздействие индустрии моды на окружающую среду, максимизируя ремонт, переработку, повторное использование и переработку одежды и ее компонентов.

Представленные в рамках проекта экспонаты и кураторские идеи связаны с экологическим ремеслом и текстильным производством, а также традиционным и устойчивым женским ремеслом.

Куратор проекта Кенуль Рафиева представила художников, чьи работы вошли в экспозицию проекта. Это — Людмила Кристесева (Швеция) и Гюнель Равилова (Азербайджан).

«Индустрия моды является одним из главных загрязнителей планеты, поэтому необходимо изменить подход к производству и потреблению одежды. Сотрудничество между местными партнерами и шведскими коллегами в реализации инсталляции современного искусства — это не только трансформация старых вещей, это — своего рода пересказ истории о нашем будущем, о трансформации формирования нашей личности в более устойчивом развитии. Как показывают исследования шведских специалистов, с 2000 года мировое производство одежды выросло более чем вдвое. Мы потребляем около 62 миллионов тонн одежды во всем мире в год, и только 20 процентов из них повторно используются или перерабатываются!», — рассказывает К.Рафиева #, подчеркивая, что главная цель выставки заключается в том, чтобы показать, что мы можем, как производители, так и потребители, уменьшить эти негативные последствия и перейти к более устойчивой моде.

На вопрос, готова ли куратор использовать в своем гардеробе ношеную одежду, куратор отвечает:

«Активисты борются за эко-моду, чтобы индустрия моды внесла существенный вклад в борьбу с изменением климата. Мы — потребители очень часто забываем, что каждый из нас своим выбором наносит непоправимый вред планете. Ведь нас много, и каждый из нас любит одеваться и покупать новые и новые вещи. Спрос на одежду каждый год увеличивается на два процента в год, а носим мы ее на треть меньше, чем в начале двухтысячных. На это уходят дополнительные ресурсы планеты. 87 процентов бывшей в употреблении одежды оказывается на свалке: в мировых масштабах этой одеждой можно ежесекундно загружать целый мусоровоз. Нам стоит покупать меньше одежды, либо покупать одежду «секонд-хенд», а надоевшую вновь сдавать в сеть магазинов «секонд хэнд». Что касается меня, то я к этому вопросу подхожу очень внимательно. Чаще всего я отдаю вещи, которые больше не ношу своим кузинам, подругам, либо в благотворительных целях отдаю их нуждающимся людям. Сама также могу носить использованную, либо переработанную одежду».

Проект «Устойчивая мода: будущее текстиля» был представлен в 20 городах мира — Париж, Москва, Гонконг и др. Выставка является передвижной, поэтому после Баку ее активно демонстрируют в регионах.

В интервью # художник с белорусскими корнями Людмила Кристесева рассказала, что охотно обращается к национальной культуре, традициям народного костюма и ткачества:

«В прошлом году в Минске на выставке Триеналле современного искусства я впервые ознакомилась с работами современных белорусских художниц из Витебска – Светланы Баранковской и Татьяны Маклецовой. Их проект под названием «Белый шум» — это инсталляция из серии монохромных гобеленов, в которых белорусские традиции переплетаются с современностью. В основе гобеленов – льняная прочная нить, как символическая связь с народными промыслами, а переплетением стали слои вчерашних газет. Прошел год, а я все время возвращаюсь к их проекту, где кропотливость и бережность ручного женского труда переплелись с современностью».

Художник Гюнель Равилова рассказала, что свою часть проекта она создала в период локдауна:

«Поэтому на них изображена женщина, которая осталась одна в своем доме, в ожидании того, кто не даст ей почувствовать одиночество. В ее мыслях каждый день был красочный и бурный. Она ждала. Ждала того, кто когда-то присутствовал в ее жизни, но больше не придет. Она представляла каждый день с ним. Это были ее мечты, фантазии», — раскрывает автор идею своей акварельной серии, которая состоит из листков тетради, и в формате видео-рассказа проецируются на скульптурные инсталляции Людмилы Кристесевой.

Выставка продолжит работу до 11 апреля.