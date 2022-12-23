Еврокомиссия заблокировала €22 млн, предназначенные для финансирования программ Венгрии. Об этом, как передает «Газета.Ru«, сообщает Reuters.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена удерживать средства до тех пор, пока правительство Венгрии не выполнит ряд необходимых условий. Речь идет о проблемах с коррупцией на высоком уровне, независимости судебной системы, правах ЛГБТ-сообщества.

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это означает, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы продолжим работу с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию», — сказала комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.