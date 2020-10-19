ЕК создала карту заражения Евросоюза, основной цвет — красный

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную на общеевропейских критериях. Карта размещена на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Карта стран и регионов Европы использует цветовые коды для изображения среднего количества новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тысяч человек в течение последних двух недель. Две трети территории Евросоюза — 19 государств — выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тысяч человек.

В России такой показатель, как среднесуточное количество новых случаев за 14 дней на 100 тысяч человек, не используется, но если провести расчет этой величины по официальной ежедневной статистике федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, то за последние две недели — с 5 по 18 октября — аналогичный показатель составляет около 9 случаев.

Создание этой карты стало одной из мер, которые должны упростить порядок перемещения и карантинов в Европе и позволить сохранить открытыми внутренние границы сообщества в условиях второй волны пандемии.

Евросоюзу потребовалось 7 месяцев с начала острой фазы пандемии в Европе в марте этого года, чтобы согласовать единый подход к классификации регионов сообщества по санитарной ситуации. Главной проблемой при согласовании общего подхода к борьбе с пандемией стал тот факт, что вопросы как санитарного, так и пограничного контроля находятся в ведении национальных правительств стран ЕС, а не Брюсселя.