«Эйн брира», а значит надо идти вперед – израильский эксперт

О внутриполитической ситуации в Израиле, создавшейся после формирования коалиционного правительства в Израиле, и влиянии этого события на региональную политику еврейского государства рассказал # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Недавно в СМИ прошла информация о том, что в Израиле сформировано коалиционное правительство. Как бы вы охарактеризовали данную коалицию?

— Правительство пока еще не сформировано, хотя можно отметить, что после трех досрочных избирательный кампаний, политический кризис в Израиле, продолжавшийся 484 дня закончился. Кстати, быть или не быть такому правительству, на днях еще будет рассматривать Высший суд справедливости БАГАЦ, куда поданы протесты против назначения на пост премьер-министра человека, дело которого находится в суде по обвинению в уголовном деянии.

Пока что будущую коалицию, которую в народе уже окрестили «двуглавым» правительством, определяет союз блоков «Ликуда» и его сторонников, и блока «Кахоль Лаван» и его сторонников. По условиям соглашения в первые полтора года Бени Ганц будет носить титул «будущего премьер-министра», а в октябре 2021 года, когда Биньямин Нетаньяху передаст бразды правления Ганцу, он сам займет пост «и.о. премьер-министра». В Иерусалиме будет две резиденции премьер-министров для двух глав правительств!

По соглашению, «чрезвычайное правительство национального единства» создается сроком на 36 месяцев, по истечении этого срока должны состояться новые выборы. В первые полгода «чрезвычайного» периода никаких законов, не относящихся к корона-кризису правительство инициировать не будет, за исключением законов, о продвижении которых договорятся Нетаньяху и Ганц. Соглашение закрепляет принцип паритетного разделения всех постов, включая министерских, членство и руководство в министерских кабинетах и комиссиях, председательства в комиссиях Кнессета между двумя блоками партий — союзниками «Ликуда» и «Кахоль Лаван».

Для удовлетворения аппетитов всех коалиционных партнеров, было решено увеличить количество министерств с 17 до 36, в итоге сегодня практически треть депутатов от коалиции по совместительству станут еще и министрами правительства. Ну в принципе ради этих постов, партии и идут в правительство и коалицию.

Конечно, данное соглашение один из худших сценариев, что был в истории страны, но альтернативой ему был лишь продолжающийся паралич власти и четвертые досрочные выборы, которые в принципе никак не меняли политический расклад в стране и укрепившееся мнение большинства избирателей, что только их лидер прав! Тем не менее, сегодня 62% израильтян поддерживают создание единого правительства Нетаньяху-Ганца и лишь 22% высказались против.

— Насколько это коалиционное правительство обеспечит политическую стабильность Израиля?

— Как мне кажется подавляющее большинство в Израиле, было уже согласно на любое правительство, которое хоть как-то начнет работать. Не стоит забывать, что из-за того, что страна находилась в избирательном цикле и не было возможности даже утвердить бюджет страны, все министерства и ведомства жили по остаточному принципу, то есть ежемесячно получая двенадцатую часть бюджета прошлого года. А значит ничто не могло полноценно работать и развиваться.

Естественно, что сегодня главная и первостепенная задача правительства — это борьба с эпидемией и вывод страны из экономической пропасти. Ведь за последние 2 месяца, процент безработных в стране подскочил с 4% до 26% и на учете в службе занятости находится более миллиона израильтян. В итоге практически треть населения страны стоит на пороге экономического краха и за чертой бедности, а это чревато, серьёзными последствиями. Сегодня трудно предположить, каким путем пойдет Израиль, где планируется, а главное за счет кого предполагается залатать все дыры в бюджете. Поэтому заранее нельзя утверждать, надолго ли эта политическая стабильность и есть ли свет в конце туннеля. Так политические эксперты не дают новому правительству больше года, хотя в большинстве своем народ надеется на лучшее, ведь дальше отступать просто некуда.

— Как бы вы на данном этапе охарактеризовали ситуацию на Ближнем Востоке? Какие тенденции сейчас нужно выделить среди всех остальных?

— На мой взгляд, все политические проблемы Ближнего Востока как-то разом отступили на второй план на фоне развивающего кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Хотя и в Сирии понемножку продолжаются боевые действия, да и Израиль периодически вынужден напоминать ракетными обстрелами различным террористическим группировкам, базирующимся в регионе, что он контролирует ситуацию. В целом все это не очень актуально, как для жителей региона, так и для их правительств. Не стоит забывать, что нынешние проблемы с нефтью, вообще добивают экономику региона, которая уже и так пострадала от эпидемии.

За последние пару месяцев умер не только туристический бизнес в мире, но и все, что связано с ним и даже более. Кажется, впервые в мировой практике базовые праздники, что в мусульманском, что в христианском мире, пройдут без народа. Сегодня повсеместно закрыты или закрываются церкви, мечети и синагоги. В этом году не только впервые в истории современного Израиля, но кажется, и впервые за всю свою историю в целом, евреи не смогли по-семейному отметить свой радостный семейный праздник Пейсах- исход из Египта и рабства, так как сидели по домам в полной блокаде из-за карантина. Даже День Независимости, мы будем встречать, сидя у экрана телевизора, без права сделать свой традиционный шашлык по этому поводу на природе.

Так что думаю, сегодня всем нам не до разборок на политической арене, а предстоит спасать свой дом от надвигающегося кризиса и хаоса. Хотя при наличии ряда одиозных правителей в нашем регионе, стоит опасаться провокаций, тем более, что обрушение экономики отдельных стран только разогреет интересы их конкурентов и желание, как падальщики, накинуться на умирающих. Так что сегодня сложно предсказать, что ждет весь регион, одно ясно, всем будет трудно и проблематично. Но как говорят в Израиле в таких случаях «эйн брира» (нет выхода), а значит надо идти вперед.