Используемая в Израиле вакцина Pfizer показала 60-80% эффективность при защите от индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявили исследователи Еврейского университета в Иерусалиме, изучив статистику заражений на израильской территории, передает РИА «Новости».

«Эффективность составляет примерно 60-80%, по сравнению с оценками (эффективности против) «альфа» варианта (британской мутации), которая составляла более 90%», — сообщили в пресс-службу университета.

Как утверждают ученые, сейчас в израильском государстве фиксируется удвоение ежедневного числа заражений коронавирусом каждую неделю, при этом никакие изменения в политике министерства здравоохранения, в том числе возвращение масочного режима в помещениях, пока не сказывается на статистике заболеваемости.

Исследователи предположили, что в настоящее время стоит в первую очередь подумать о защите людей из групп риска, в частности пациентов домов престарелых.