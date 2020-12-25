Эффективность вакцины от Sinovac в ходе исследований в Турции составила 91,25% — Фахреттин Коджа

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прокомментировал накануне после вчерашнего заседания Научного комитета ряд вопросов, связанных с борьбой с пандемией.

Oбъяснив причины, по которым Турция предпочитает платформу для инактивированной вакцины при выборе вакцины против COVID-19, Коджа сказал, что разработка вакцины на этой платформе является наиболее проверенным методом для Турции. С учетом того, что перед выбором какой-либо вакцины было бы целесообразным проведение ее клинических испытаний среди населения страны, предпочтение было отдано инактивированной вакцине CoronaVac.

Представитель Научного комитета, профессор Серхат Унал отметил, что уже готовы промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний, которые начались в сентябре. В случае заражения вирусом всего лишь 40 участников на этом этапе исследования, которое проводилось среди тысяч добровольцев, данный этап завершится.

Как отмечается, пока заразились всего 29 человек. Из них 26-ти была введена не настоящая вакцина, а плацебо. У трех вакцинированных из более чем 7300 добровольных участников исследований результат ПЦР-теста оказался положительным. Все трое являются медработниками, работающими в отделениях повышенного риска. «Хотя эти трое заразились, они не ощущали никаких симптомов болезни», — сказал Коджа.

Таким образом, эффективность в рамках исследований в Турции вакцины CoronaVac, разработанной компанией Sinovac, составила 91,25 процента. Министр отметил, что, согласно ожиданиям, в итоге эта цифра будет еще выше. Следует отметить, что ВОЗ считает достаточной не менее чем 50-процентную эффективность какой-либо вакцины.(Trend)