Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны

Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам, сообщает Голос Америки.

Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо.

О своем решении она сообщила в инстаграме. «С чего мне начать – с приветствия, с прощания или с соболезнований?» – с таких слов начинается ее запись.

Ализаде называет себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране». По ее словам, она не была свободна, представляя Иран на международной арене: «Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях».

По словам Ализаде, она хочет счастливо жить в безопасности и заниматься тхэквондо. «Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и несправедливостью», – пишет спортсменка, отмечая, что решение было «более тяжелым, чем победа на Олимпиаде».

Неясно, где именно теперь будет жить спортсменка и под каким флагом она будет выступать. Ранее сообщалось, что она тренируется в Нидерландах.

Слухи об эмиграции Ализаде появились несколько дней назад. Теперь их подтвердила сама спортсменка.