Единожды солгавший, кто тебе поверит?

Интересные заявления порой мы вынуждены выслушивать от чиновников высокого ранга. Вот, к примеру, поразительное открытие сделал давеча председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов. Как сообщает Report, на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан» он посетовал на то, что в 2012-2014 годах в Азербайджан были завезены предназначенные для езды по бездорожью автомобили китайского производства.

Согласно утверждению С.Мамедова, это кончилось тем, что указанные им китайские автомобили разрушили дорожную инфраструктуру страны, поскольку они двигались по асфальтовым покрытиям. Далее, видимо желая показать, что все эти неприятности остались в прошлом, этот чиновник указал, что на сегодняшний день подобные автомобили встречаются не так часто, взамен возросло число китайских автомобилей, произведенных после 2015 года.

Собственно, для начала хотелось бы заметить, что не только в нашей стране есть чиновники, позволяющие себе вольность в мыслях необыкновенную. Так, депутат российской Государственной думы, член думского комитета по международным делам Алексей Журавлёв заявил, что аномально тёплая зима, установившаяся на большей части территории России, является следствием разработок Соединёнными Штатами Америки климатического оружия.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Журавлёв назвал погодные изменения неслучайными. По его словам, под видом научных исследований США злонамеренно влияют на климат. В течение интервью депутат сначала сказал, что применение американцами климатического оружия «нельзя исключать», но затем выразил уверенность в этом.

О том, что аномально теплая зима ныне стоит не только в России, но и в Украине, а также в иных странах мира, он рассуждать не стал. Жаль, было бы забавно послушать. В том числе и разоблачения господина Журавлева на предмет истинных виновников, по его мнению, в недавних жутких пожарах в Австралии. Не удивился бы, услышав от этого российского депутата утверждение, что и тут без американцев не обошлось.

Но, вернемся к нашему Салеху. Не берусь утверждать со стопроцентной уверенностью, но предположу, что господин Мамедов говорит об автотехнике марки SHACMAN. Она действительно отличается большой грузоподъемностью и, чисто теоретически, способна навредить дорогам. Но, указанные им китайские автомобили не выросли в Азербайджане грибами после дождя. Их завезли в нашу страну, они прошли проверку в Госкомитете по таможне.

Кроме того, автотехника марки SHACMAN получила мировое признание надежных и высококачественных машин, которые поставляются практически во все страны мира. Говоря конкретнее, в состав корпорации, выпускающей эту автотехнику, входят 22 дочерних предприятия, экспортирующих свою продукцию более чем в 30 стран Африки, СНГ, Азии, Европы и Латинской Америки.

То есть, дело, скорее всего вовсе не в качестве китайских автомобилей, а в том, что С.Мамедов банально ищет виновного в быстром разрушении отечественных дорог. Они, если подходить к их прокладке ответственно, должны быть рассчитаны и на прохождение тех самых китайских большегрузных машин, которые охотно закупались по всему миру, но которые оказываются виновными в разрушении лишь наших дорог.

И тут вовсе не грех вспомнить, что С.Мамедов уже был, что называется, пойман за руку на вранье. Причем, поймал его на лжи президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства 28 октября в рамках поездки в Габалинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван данного района после реконструкции.

Салех Мамедов проинформировал тогда президента Азербайджана о проделанных работах. И вот тогда, глава государства сделал замечание давеча председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог, который дал ему не верную информацию. «В Габалинском районе есть всего 60 сел, 1 город и 3 поселка. Не раздувай цифры!», — сказал тогда Ильхам Алиев.

То есть, имеется доказанный случай озвучивания лживой информации со стороны С.Мамедова. Есть, в этих условиях, гарантия того, что он и на сей раз, спихивая вину на китайские автомобили, не пытается обелить себя, не распространяет не соответствующую действительности информацию? Вопрос риторический.