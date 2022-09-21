Налог на добавленную стоимость вновь на повестке активных обсуждений. Причина – повышение цен и высокая продовольственная инфляция. Поскольку налог исчисляется из стоимости реализуемых товаров, оплачивает его в итоге потребитель.

Проще говоря, бизнес компенсирует свои расходы на уплату НДС повышением ценников на товары, работы и услуги. Ведь неспроста этот налог называют косвенным – в итоге он уплачивается из кармана потребителя. Потому вопрос о целесообразности текущей нагрузки по НДС стоит достаточно остро. Дифференцировать косвенный налог в нашей стране предлагают давно, а сейчас проблема обострилась из-за рекордного ценового роста, особенно подорожания продуктов питания.

Для некоторого обуздания продовольственной инфляции депутат ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов предлагает понизить НДС на продовольственные товары с 18 до 2%.

«Мы не можем применять 18% налог на все, следует придерживаться дифференцированного подхода», — сообщил парламентарий на заседании профильного комитета. По его словам, понижение НДС на продовольствие «в определенной степени стабилизирует цены». Кроме того, на взгляд Ахмедова, в сложившейся непростой ситуации нецелесообразно облагать продовольствие таможенной пошлиной.

Ранее с предложением понизить НДС на продукты питания и лекарства с 18% до 2% выступило движение ReAl, свидетельствует исполнительный секретарь этой организации, экономист Натиг Джафарли. По его словам, сейчас порядка 80% нашего населения закупаются продовольствием в торговых сетях, которые являются плательщиками НДС.

«Налог на добавленную стоимость, безусловно, подстегивает подорожание еды, — поясняет он в беседе с #. – За каждую уплаченную за продукты сотню манатов покупатель платит сверх этой суммы 18 манатов налога. Мы же предлагаем понизить налоговую нагрузку до 2 манатов. Поскольку правительство заявляет, что борется с продуктовой инфляцией, снижение НДС внесло бы лепту в заявленные правительством меры по стабилизации цен. Однако реакция на это предложение не последовала».

Предложения уменьшить, дифференцировать и даже вовсе отказаться от этого неоднозначного налога звучат в наших экспертных кругах достаточно часто. Помнится, как в разгар налоговой реформы экономисты предлагали ликвидировать НДС. Его называли очень вредной нагрузкой для той экономической системы, которая сложилась в нашей стране. И повышение цен – не единственный аргумент.

По свидетельству противников НДС, именно прямое налогообложение способно поддержать правительственный курс на устранение теневой экономики. Поскольку чем меньше НДС, тем меньше «серая бухгалтерия» и неучтенные доходы. По сути, косвенный налог представляет собой своеобразный государственный сбор с расходов, а не доходов граждан. И широкая его популярность понятна – администрировать расход в нашей практике проще, тогда как доходы в массе своей остаются неучтенными.

Но отказаться от этой практики полностью при нашей структуре налоговых поступлений сложно. Ведь именно на косвенные налоги приходится львиная доля налоговых поступлений в бюджет. Судя по всему, этим объясняется осторожность правительства в подходах к снижению НДС.

По мнению местных аналитиков, с точки зрения подорожания, нелишне понизить высокие таможенные пошлины и снять препоны на импорт продовольственных товаров населением. Поскольку такие преграды и запреты – питательная почва для монополий. В результате цены не регулируются рынком, а устанавливаются в угоду крупному бизнесу по картельным соглашениям. Вкупе с высокими пошлинами и косвенным налогом все это работает на подорожание еды.