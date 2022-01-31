Женское сообщество İZ (İnamlı və Zərif) организовало в Баку очередную ярмарку WOMEN’S FAIR, объединив женщин-предпринимателей, производителей и дистрибьюторов продукций и товаров для прекрасного пола.

«Это новый формат социально-ориентированного направления для творческих, креативных женщин, художников, дизайнеров, актеров, музыкантов и разносторонне творческих людей, представителей малого бизнеса, для демонстрации и реализации своих работ, изделий, талантов и возможностей широкой публике. Участие в проекте дает возможность заявить о себе, обзавестись новыми партнерами и друзьями, представить свои работы широкой аудитории», — рассказывает # основатель сообщества, организатор ярмарки Рена Наджаф-заде – Сададдинова.

Ярмарка выдалась красочной и разнообразной – кто-то удивил посетителей креативной продукцией, кто-то – разнообразными гастрономическими изысками и сладостями. В огромном ассортименте на ярмарке была представлена handmade-продукция.

Один из самых интересных стендов представила бакинка Амина Ахмедова. Восемь месяцев назад она создала собственную компанию «Ловец снов» и успешно продает знаменитые индейский амулеты, защищающие спящего от злых духов и болезней. А.Ахмедова говорит, что плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине амулета:

«Свой бизнес я создала не случайно. Все началось с того, что я сама столкнулась с ситуацией, когда меня мучали ночные кошмары. Мой супруг сделал мне самодельный амулет из веток ивы, которая растет на нашей даче. С тех пор я не расстаюсь с ним – он оберегает меня, и помог справиться с проблемой. Это вдохновило меня создавать амулеты и помогать всем, кто в них нуждается», — рассказывает А.Ахмедова, подчеркивая, что многие люди приобретают амулеты и в качестве декора. Свои обереги она изготавливает из различных декоративных камней, перьев птиц, и прочих материалов.

Париса Гаджиева – большая поклонница турецкой кухни. Она – владелица небольшой кейтеринговой компании Sirmaxatun.

«Я – поклонница здорового образа жизни и придерживаюсь правильного питания. Я очень люблю турецкую кухню, изучала ее, и все свои блюда готовлю без мяса и с минимальным количеством масла», — рассказывает предпринимательница в интервью #.

Россиянка Ксения Гаджимурадова встретила в Баку свою любовь, вышла замуж и занялась производством уникальных свечей ручной работы. Стенд с ее продукцией также был в числе самых популярных на ярмарке:

«Я изготавливаю свечи из различного вида воска, в том числе соевого, который считается очень экологичным и ароматным. Также делаю гипсовые подставки под свечи. Несмотря на то, что в Баку переехала относительно недавно, очень полюбила этот прекрасный город. Бакинцы – чудесные и очень приятные люди. Радует, что почти все говорят на русском языке, нет нужды учить азербайджанский язык, который пока что дается немного с трудом», — рассказывает Ксения.

Еще одна яркая участница ярмарки – филолог-востоковед, модель и дизайнер Айтен Сефиви, создательница бренда by Sefivi. Долгое время она работала в России, Тайване, Турции и Иране, а в Казахстане создала Школу юных леди и маленького джентльмена.

«С детства меня привлекала гармония и красота, и сегодня я создаю эту красоту сама. Занимаюсь дизайнерскими разработками, реставрацией мебели, создала и запустила собственную линию одежды, провожу мастер–классы, готовлюсь к открытию бутика», — рассказывает бизнесвумен. На ярмарке она представила коллекцию вязаных сумочек и декоративных изделий для домашнего интерьера.

Ярмарку посетили большое количество людей. В рамках мероприятия, которое продолжалось с утра до вечера, состоялись концерт, дегустация различных блюд от известных ресторанов и различные мастер–классы.

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