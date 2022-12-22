В четверг, 22 декабря, состоялась онлайн-встреча между генеральным директором ООО «Азтелеком» Клаусом Мюллером и управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в рамках которой был подписан кредитный договор между ООО «Азтелеком» и ЕБРР с целью успешного продолжения реализации проектов по реконструкции инфраструктуры связи и повышению качества обслуживания в Азербайджане.

Согласно договору, банк планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов США (85 миллионов манатов). Кредит будет состоять из двух траншей по 25 млн долларов США каждый.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах.

Благодаря этой финансовой поддержке компания улучшит скорость, емкость и пропускную способность запланированного расширения сети, таким образом сократив цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Это позволит «Азтелеком» обеспечить качественный, бесперебойный интернет и увеличить среднюю скорость интернета по всей стране.

Компания успешно прошла сложную юридическую экспертизу, проводимую ЕБРР при выдаче кредита, и продемонстировала соответствие строгим требованиям банка в таких областях, как финансовое здоровье, безопасность, экология и гендерное равенство. «Азтелеком» стала одной из немногих компаний в стране и регионе, которым удалось подписать кредитный договор с ЕБРР без государственной гарантии. Этот факт сам по себе является наглядным показателем положительного результата реформ в области корпоративного управления, проведенных в компании в 2021-2022 годах.

В рамках проекта «Онлайн-Азербайджан», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта и основным оператором которого является компания «Азтелеком», до конца 2024 года планируется построить широкополосную сеть, покрывающую всю территорию страну высокоскоростным интернетом. Предусматривается замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON, работающее с современной платформой IMS, замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры оптическими кабелями и построение оптической распределительной сети. Данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV.

Сначала осуществления проекта в 2017 г. и по сегодняшний день около 766 тыс. домохозяйств по всей стране уже получили доступ к оптическому интернету, причем 539 тыс. из них – в течение 2021-2022 гг, что подчеркивает многократное увеличение темпов развертывания новой инфраструктуры. В целом, к концу проекта планируется обеспечить все домохозяйства на территории страны высокоскоростным интернетом посредством GPON и других широкополосных технологий.