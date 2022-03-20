Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину, потому что боится ее. Об этом он сказал на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле.

«Конечно же, Путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он тоже не верит. Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине», — отметил Джонсон.

По его словам, Путин боится, потому что в Украине есть свободная пресса и свободные выборы.

«И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят» — заявил премьер Британии.