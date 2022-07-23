Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил тренировочную базу украинских военных на севере Англии, где метнул учебную гранату, подержал в руках различное вооружение и посмотрел в прицел противотанкового пускового устройства. Видео с кадрами посещения Джонсоном базы в графстве Северный Йоркшир было размещено в субботу в официальном аккаунте премьера в Twitter.

На двухминутном видео показывается тренировка украинских военных, которая перемежается кадрами с Джонсоном в полном камуфляже и в наушниках. Демонстрируется, как политик кидает учебную гранату, в окружении британских военных инструкторов держит в руках противотанковый ракетный комплекс NLAW и смотрит в прицел, держится за станковый гранатомет.

«На этой неделе я посетил украинские войска, которых тренируют британские вооруженные силы в Северном Йоркшире. Великобритания полна решимости сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию», — звучит голос Джонсона за кадром. (ТАСС)

