Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии «ковид-паспортов»

«Неизбежно возникнет большой интерес к таким идеям и тому, как вы можете продемонстрировать, что получили прививку от коронавируса. Точно так же вы показываете, что вам сделали прививку от желтой лихорадки или другого заболевания перед тем как поехать куда-нибудь за границу. Я думаю, это важно и это произойдет. Но я не думаю, что у нас в стране будут введены паспорта вакцинированных, позволяющие ходить в паб или что-то в этом роде», — сказал Джонсон журналистам.(РИА Новости)