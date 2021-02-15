Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии «ковид-паспортов»

Власти Британии не будут вводить в стране «паспорта вакцинированного» от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
С предложением ввести так называемый «паспорт вакцинированного» выступали туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Ранее Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, отмечая, что это создаст условия неравенства и ограничений. Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
«Неизбежно возникнет большой интерес к таким идеям и тому, как вы можете продемонстрировать, что получили прививку от коронавируса. Точно так же вы показываете, что вам сделали прививку от желтой лихорадки или другого заболевания перед тем как поехать куда-нибудь за границу. Я думаю, это важно и это произойдет. Но я не думаю, что у нас в стране будут введены паспорта вакцинированных, позволяющие ходить в паб или что-то в этом роде», — сказал Джонсон журналистам.(РИА Новости)
| 2021-02-15T18:46:11+04:00 15 февраля 2021, 20:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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