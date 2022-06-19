Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников готовиться к затяжному конфликту в Украине, который может продлиться несколько лет.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету Sunday Times.

По мнению главы британского кабмина, Западу «необходимо приучать себя к длительной войне», поскольку, считает он, российские власти «прибегают к кампании на истощение».

«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить», — призвал Джонсон.

При этом он подчеркнул, что решительность западных стран в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать.

17 июня Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров британский премьер пообещал, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками.