Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте принес «чистосердечные извинения» за нарушение антикоронавирусных ограничений и заявил, что не станет подавать в отставку, сообщает Daily Mail.

«12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность в первый же день (после пасхальных каникул) повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин», — сказал он.

Джонсон парировал призыв лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера покинуть должность премьер-министра, подчеркнув необходимость работы нынешнего правительства на фоне происходящего в стране и мире.

«Я думаю, что было бы хорошо, чтобы во время своего заявления он (Стармер) дал бы ответы на некоторые вопросы, которые я упомянул, не в последнюю очередь на кризис в Украине, последствия которого негативно отражаются на жизни всех в этой стране. Чтобы решить эти проблемы, это правительство продолжит выполнять свою работу, — объяснил глава британского кабмина. (Газета.Ру)