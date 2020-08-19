Джон Керри указал на неспособность Трампа противостоять России

Бывший госсекретарь США Джон Керри указал на неспособность лидера Белого дома Дональда Трампа противостоять приписываемым России попыткам вмешиваться в американские выборы и предлагать афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих. С такими утверждениями бывший глава американского внешнеполитического ведомства выступил во вторник на Национальном съезде Демократической партии, который на фоне пандемии проходит в виртуальном режиме. Его слова приводятся на сайте предвыборного съезда.

«Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс. А теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска. Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска», — указал Керри. «Единственный человек, в защите которого он заинтересован, это он сам», — заключил бывший глава Госдепа.

Вместе с тем Керри поддержал кандидатуру на высший государственный пост бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена. «Джо понимает, что ни один из мировых вопросов — ни по ядерным вооружениям, ни по восстановлению от пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), ни по терроризму или климатическому кризису — ни один из них не может быть решен, если не получится сплотить народы», — подчеркнул бывший госсекретарь.