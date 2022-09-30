Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что США продолжат поддерживать Украину в восстановлении контроля над всей ее территорией.

Об этом говорится в заявлении Байдена относительно попыток России аннексировать украинскую территорию.

«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав ООН и везде демонстрирует свое пренебрежение к мирным нациям», — сказал глава Белого дома.

«Не сомневайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее военной и дипломатической позиции, включая предоставление Соединенными Штатами дополнительной помощи в размере 1,1 млрд долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе», — подчеркнул Байден.

Также президент сообщил, что в ответ на мошеннические заявления России об аннексии, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют новые санкции.

«Эти санкции приведут к убыткам для физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти действия и привлечь Россию к ответственности. Мы будем продолжать обеспечивать Украину оборудованием, необходимым для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписание закона от Конгресса, который даст дополнительные 12 млрд долларов на поддержку Украины», — отметил Байден.

«Я призываю всех членов международного сообщества отбросить российские незаконные попытки аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько будет нужно», — добавил президент США. (unian.net)