Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле «Маски»

Актер упомянул об этом, рассказывая изданию о своей роли в предстоящей картине «Соник в кино», премьера которой в России запланирована на 20 февраля 2020 года.

«Что касается «Маски», тут все будет зависеть от режиссера. Это действительно так. Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его. Но я готов поработать с каким-нибудь потрясающим смелым режиссером с нетрадиционным взглядом на вещи».