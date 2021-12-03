Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы медиа Тересой Рибеиро.

Как сообщает пресс-служба МИД, встреча состоялась в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Министр проинформировал представителя ОБСЕ о шагах, предпринимаемых в области свободы медиа в Азербайджане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу значимости выполнения всеми государствами-членами ОБСЕ своих обязательств в рамках Устава организации.

Дж.Байрамов, проинформировав Т.Рибеиро о ситуации с безопасностью в регионе, акцентировал внимание на шаги, требуемые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности – полное выполнение трехсторонних заявлений.