Джейхун Байрамов: «В этом году число выбравших профессию учителя вырос»

19 декабря министр образования Джейхун Байрамов встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана во время своего визита в Шеки.

На встрече министр рассказал о важной роли учителя в формировании каждого человека и в повышении качества образования.

Подчеркнув растущий интерес к профессии учителя, министр отметил, что если 5 лет назад желающих принять участие в централизованном конкурсе по приему на работу учителей было всего 12 000 человек, в этом году их число увеличилось до 50 000 человек. Среди всех тех, кто показал высокие результаты при поступлении в высшие учебные заведения, каждый четвертый выбрал профессию учителя.