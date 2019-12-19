Джейхун Байрамов: «В этом году число выбравших профессию учителя вырос»

19 декабря министр образования Джейхун Байрамов встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана во время своего визита в Шеки.

На встрече министр рассказал о важной роли учителя в формировании каждого человека и в повышении качества образования.

Подчеркнув растущий интерес к профессии учителя, министр отметил, что если 5 лет назад желающих принять участие в централизованном конкурсе по приему на работу учителей было всего 12 000 человек, в этом году их число увеличилось до 50 000 человек. Среди всех тех, кто показал высокие результаты при поступлении в высшие учебные заведения, каждый четвертый выбрал профессию учителя.

| 2019-12-19T16:05:44+00:00 19 декабря 2019, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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