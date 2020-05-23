Джейхун Байрамов провел видео-встречу с председателями студенческих молодежных организаций

23 мая проведена встреча в видеоформате с председателями студенческих молодежных организаций. Согласно информации, на видеовстрече с председателями студенческих молодежных организаций была предоставлена подробная информация о вопросах, обсуждавшихся на онлайн-конференции с министром образования Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, инициированной Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана 21 мая 2020 года.

Участники видеовстречи были проинформированы о шагах, предпринятых правительством Азербайджана во время пандемии коронавируса, о мерах, принятых министром образования для организации дистанционного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, а также об использовании электронного портала e-telebe.edu для учащихся из социально уязвимых групп.

Затем были даны ответы на вопросы председателей студенческих молодежных организаций, выслушаны предложения. Было отмечено, что организации будут регулярно проводить опросы в связи со сбором вопросов экзаменационных сессий студентов в июне-июле и других возможных вопросов. По результатам опросов вопросы, волнующие студентов, будут незамедлительно представлены в соответствующие органы. Было также отмечено, что в будущем было бы полезно проводить регулярные встречи с должностными лицами Министерства образования.