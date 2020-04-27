Джейхун Байрамов предложил провести «Последний звонок» онлайн

«Последний звонок» занимает особое место в жизни каждого школьника. Все хорошо понимают это. Однако мы должно точно определять приоритеты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, учащиеся 11 классов достаточно зрелые люди.

«Верю, что они правильно оценят сложившуюся ситуацию и примут логическое решение. Это мероприятие можно провести и позже. Не исключаю того, что некоторые ученики продемонстрировав креативность проведут «Последний звонок» в режиме онлайн. Следует учесть, что это специфический случай. Сейчас все мы должны быть ответственными, и воздерживаться от проведения массовых мероприятий», — добавил Джейхун Байрамов.