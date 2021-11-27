Азербайджан на основании соответствующих резолюций СБ ООН обеспечил территориальную целостность. Восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев на проживание в родных домах. 44-дневная Отечественная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

Министр отметил, что достижение устойчивого мира, развития и прогресса является основой видения будущего Азербайджаном: «Мы ждем от Армении ответа на шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении. В трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, России и Армении, в том числе в заявлении, подписанном 26 ноября, отмечается, что восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе приведет к устойчивому миру и стабильности в регионе, значительно увеличит торговлю и транспортный поток через Армению и Азербайджан, что в интересах наших стран и наших партнеров. Инициатива, которая выходит на первый план — это Зангезурский коридор. Он обладает потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад».