Джефф Безос обогнал Билла Гейтса

После публикации квартального отчета онлайн-ритейлера Amazon его глава Джефф Безос приумножил свое богатство за 15 минут на $13,2 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире. Его фамилия вновь поднялась на первое место в списке.

Этому предшествовал резкий скачок акций его компании. Они выросли в цене на 12%, дойдя до $2,1 тысячи. Одна акция подорожала примерно на $219, отмечает CNBC.

Акции Amazon торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ. У его главы мощный пакет — Безос владеет 57 млн акциями. Почти 20 млн акций принадлежат его бывшей супруге Маккинзи Безос. Ее пакет составляет 4% от всех акций и в денежном эквиваленте оценивался в $36 млрд.

На втором месте в списке самых богатых — основатель Microsoft Билл Гейтс, на третьем — гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. (gazeta.ru)