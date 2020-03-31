Джалал Исаев: «Граждане должны учесть серьезность коронавирусной угрозы»

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратился к гражданам страны с тем, чтобы они учитывали серьезность коронавирусной угрозы и соблюдали карантинные меры.

В самых развитых странах мира – США, Италии, Испании, Великобритании стремительно множатся случаи инфицирования, сказал во вторник Trend Джалал Исаев.

«Дело дошло до того, что в отделениях реанимации европейских клиник не работают аппараты искусственного дыхания. Пожилых отключают от аппаратов, и подключают к ним молодых. Такие случаи уже зафиксированы в Европе, и граждане Азербайджана должны это учесть», — сказал он.

| 2020-03-31T13:38:31+00:00 31 марта 2020, 14:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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