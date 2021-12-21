Дядя бывшего президента Грузии Теймураз Аласания не явился на допрос в суд по делу о мошенничестве и легализации незаконного дохода по состоянию здоровья, сообщает телеканал «Пирвели ТВ».

Речь идет об инциденте, произошедшем в 2012 году, когда, по версии следствия, был незаконно присвоен миллион долларов от одного из бизнесменов в обмен на решение искусственно созданной правовой проблемы и урегулирование отношений с правительством.

«Именно по этому делу 20 декабря был вызван на допрос Теймураз Аласания, но он отказался явиться», — заявил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.

По словам адвоката Беки Басилая, Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия. Поэтому дядя Саакашвили не явился в суд на допрос.

Басилая говорит, что его клиент не бежит от вопросов следствия и это подтвердило его прибытие в суд несколько дней назад. (Спутник-Грузия)