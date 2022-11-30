Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил с поста заместителя председателя государственного концерна «Туркменгаз» своего двоюродного брата Ахмета Гельдымурадова, пишут туркменские СМИ.

Инцидент произошел около месяца назад в одном из ашхабадских баров. Во время отдыха в элитном заведении, будучи в состоянии сильнейшего опьянения, Гельдымурадов разбил бутылку о голову высокопоставленного прокурора. Драка была запечатлена камерами видеонаблюдения внутри заведения. Источник сообщил, что запись затем показали президенту и его отцу Гурбангулы Бердымухамедову. Вскоре после этого Гельдымурадов был уволен. Сообщается, что сейчас он уехал с семьей отдыхать в Дубай.