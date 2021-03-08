Дворец Гейдара Алиева подготовил социальный ролик к Международному женскому дню

По случаю Международного женского дня — 8 Марта Дворец Гейдара Алиева подготовил социальный ролик «Нежное создание», сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Ветераны Отечественной войны Азербайджана Ульви Гадир, Бейрак Гулиев, Парвин Гасымов и Хикмет Мамедов, принявшие участие в проекте, поздравили с 8 Марта женщин, воспитавших достойных сыновей и дочерей Азербайджана.

Ролик, посвященный Международному женскому дню, размещен в социальных сетях Дворца Гейдара Алиева, а также представлен на телеканалах.

https://daytube.az/videos/104003/