Движение общественного транспорта прекращено в 16 городах и районах

С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.

Решение об этом 2 июля принял оперативный штаб при Кабмине.

Согласно решению, с 00:00 4 июля 2020 года по 06:00 6 июля не будет работать общественный транспорт в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах.

Отметим, что с 00:00 11 июля по 06:00 13 июля и с 00:00 18 июля по 06:00 20 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт вновь не будет работать.