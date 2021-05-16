Движение ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива на два часа

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о двухчасовом прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив, сообщает палестинская радиостанция Donya Al Watan.

По её данным, соответствующий приказ был отдан главой Генштаба организации.

Как уточняется, обстрелы прекратятся до 00:00 воскресенья по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.

За это время из сектора Газа по израильской территории было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Израиль также нанёс сотни ударов по сектору Газа.

По последним данным, жертвами конфликта стали не менее 10 жителей Израиля и почти 140 палестинцев, в том числе дети (aif.ru).