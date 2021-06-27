Две католические церкви сгорели на территории общин коренных народов в западной Канаде 26 июня. Возгорания произошли с интервалом в один час в провинции Британская Колумбия в церквях Святой Анны и Чопака.

Об этом сообщает BBC News.

Офицеры, работавшие на месте происшествия сообщают, что оба здания были полностью уничтожены огнем. По их мнению, пожары носят характер «подозрительных».

Подобное происходит в Канаде уже второй раз за неделю. 21 июня две другие церкви в Британской Колумбии сгорели, когда Канада отмечала Национальный день коренных народов.

«В текущий момент расследование предыдущих пожаров и двух новых продолжается. Пока не было выдвинуто никаких обвинений и не произведено арестов», — сообщил сержант Королевской канадской конной полиции Джейсон Байда.

Вождь одной из индейских общин Кит Кроу рассказал журналистам, что был очень зол, узнав о пожаре. Он подчеркнул, что многие люди в общине являются членами католической церкви и они очень расстроены из-за случившегося.

Пожары связывают с тем, что на месте бывших школ-интернатов в Канаде были обнаружены сотни безымянных могил. Бывшие образовательные учреждения в 19-20 столетиях финансировались правительством и управлялись религиозными группами.