Два учебных самолета ВВС США T-38 Talon столкнулись во время синхронной посадки из-за проблем со связью. К такому выводу пришел Совет по расследованию авиационных происшествий ВВС. Об этом, как передает «Газета.Ru«, сообщает Air Force Magazine.

Издание ссылается на отчет Совета о расследовании инцидента, который произошел в ноябре 2021 года на базе ВВС Лафлин в штате Техас. В результате столкновения при катапультировании погиб 23-летний курсант Энтони Венц.

Согласно отчету, Венц находился в передней части кабины Т-38, пилот-инструктор занимал заднее место. Еще один инструктор в одиночку летел на втором Т-38. Самолеты отрабатывали синхронный заход на посадку — этот маневр необходим в боевой ситуации, когда много самолетов находятся в воздухе и из-за нехватки топлива нет возможности приземлиться с безопасным интервалом, как в гражданской авиации.

Совет обнаружил, что во время захода на посадку у двух самолетов отсутствовала связь между собой, поэтому они не смогли согласовать очередность посадки. В результате один самолет фактически сел на другой.