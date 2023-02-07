Два самолета, принадлежащие Администрации президента Турции, выделены для отправки медперсонала в зону бедствия и оказания помощи в спасательных работах.

Как передает # со ссылкой на Anadolu, об этом распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что один из самолетов вылетел в Адыяман, а другой — в Кахраманмараш.

На борту самолетов, направляющихся в регион, находятся кардиологи, общие хирурги, нейрохирурги, ортопеды, медсестры и др.

Помимо личного состава самолетами в регион также будут доставлены медикаменты, генераторы, продукты питания и одежда.