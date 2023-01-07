В метро столицы Мексики Мехико столкнулись два поезда. Об этом в субботу, 7 января, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум в своем Twitter-аккаунте.

По данным градоначальницы, инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Точная причина произошедшего пока неизвестна.

«На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия», — уточнила Шейнбаум.

В свою очередь секретарь правительства Мехико Маурисио Батрес сообщил на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, в результате столкновения составов один человек погиб. В больницы города с различными травмами также были доставлены 10 пострадавших, еще четырех человек спасатели пытаются высвободить из деформированных вагонов.