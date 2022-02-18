Сегодня два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана.

Об этом сообщает Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сафаров Алишан Шариф оглы, 1963 года рождения, и Сафаров Фаиг Исмаил оглы, 1965 года рождения, получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

Пострадавшие являлись сотрудниками дорожно-эксплуатационного управления № 42.

По данным ANAMA взрыв произошел в районе, где работы по разминированию не проводились.

Ведется проверка по данному факту.